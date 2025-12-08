Тази вечер в ефира на NOVA от 22.00 ч. предстои финала на сериала „Клетката“ и часове преди развръзката на втори сезон, репортер на „На кафе“ ни среща с актрисата Гергана Данданова, която влезе в образа на главната героиня Ина Арнаудова.

„Очаква ни доста зрелищен и неочакван финал, с много обрати и емоция. Важното е да се борим и да продължавам напред. Необходимо е да влизаме в тези малки битки, защото това е нашето бъдеще. Не трябва да спираме да се борим“, споделя какво да очакваме и какво е научила чрез сериала актрисата.

„Героинята ми Ина ме научи на много неща, но особено тази нейна борбеност и всеотдайност. Тя не се спира пред нищо и съм впечатлена от желанието й за справедливост. От нея се научих да се справям в живота с някои неща и бих искала да бъда като Ина. Искам да си взема от нея неуморимостта, непреклонността и желанието й да направи света едно по-добро място. Звучи идеализирано, но вярвам в нейната кауза“, признава Данданова.

Актрисата разказва, че когато за първи път е стъпила на снимачната площадка и е видяла килията, това и е подействало като силен удар. Осъзнала е, че е на място, в което не си свободен. По-късно притесненията й са свързани с екшън сцените, на за тях получава пълна подкрепа от снимачния екип.

„За да просъществува връзката между майка и дъщеря в сериала, тя трябва да мине на друго ниво и да имат повече вяра една в друга. Контролът, с който Ина се опитва да закриля дъщеря си, може би трябва да премине в нещо друго“, коментира взаимоотношенията майка и дъщеря Гергана.

Актрисата е от 18 години част от трупата на Театър „Българска армия“ и е категорична, че не може и не иска да избира между театъра и киното. Обича безкрайно и двете и се надява да продължава да работи и в двете области.

Гергана Данданова участва в новата пиеса „Времето“, която е на режисьора Никола Стоянов, като премиерата ще бъде в края на януари 2026 г. Театралните почитатели могат да я гледат в постановките „Железния светилник“, „Много шум за нищо“, „Ножица трепач“, „Арсеник и стари дантели“ и много други. Според нея глада за нещо стойностно и ценно връща публиката в театралните зали.

Редактор: Райна Аврамова