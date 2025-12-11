В "Социална мрежа" на 12 декември от 15:20 ч. очаквайте:

Правата на човека през 2025 година у нас: „Амнести интернешънъл“ България отбелязва нарастване на авторитарни практики и тревога сред журналисти, социални работници и правозащитни общности. Какво още показва анализът?



„Любов докрай”: От сцената на „Сатирата” до най-важните хора в живота ѝ – актрисата Стела Ганчева пише писмо на Дядо Коледа. Без думи, само с настроение – в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова”

