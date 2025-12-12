Те се превърнаха в едни от най-обсъжданите личности в България. Месец след финала на Big Brother 2025 срещу Елизабет Методиeва, водещата на Елизабетско Podcast, сядат най-колоритните звезди от популярния риалити формат, за да потвърдят или отрекат заглавията за тях в жълтите медии. Стягат ли сватба победителят Давид Бет и любимата му Насето? Заедно ли са секс бомбата Мина Стоянова и противоречивият поп фолк певец Мути Мутиев? И имал ли е тайна връзка Стефан Стоянов преди да се събере с красавицата Сияна?

Победителят Давид Бет потвърди пред водещата Елизабет Методиева, че ще изхарчи голямата награда, за да създаде своя собствена пекарна в София. Той за първи път дава интервю с неговата любима - Насето. Влюбените младежи разказват как са се зародили отношенията им и споделят дали мислят за сватба. Давид за първи път коментира и изтеклите снимки в Интернет, в които може да го видим в едно легло заедно с друг млад мъж.

В епизода за връзката си разказа и звездната дойка на Big Brother 2025 - Сияна и Стефан Стоянов. Те разкриха как се е зародило привличането помежду им в Къщата на Big Brother. Част от отговорите на Стоянов шокираха дори Сияна. Младият модел коментира изтекли снимки с противоречива Интернет личност, за които има твърдения, че са фалшиви.

В студиото на Елизабетско Podcast влязоха и двама противоречиви образи от Къщата на Big Brother - изкусителката с тежко минало Мина и поп фолк провокаторът Мути. Те за първи път коментираха заедно ли са. Част от разсъжденията на Мути провокираха силна реакция от Елизабет и Мина. Има ли граница Мути и търси ли внимание с бомбастичните си изказвания?

Редактор: Боряна Димитрова