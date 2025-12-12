В "Социална мрежа" на 15 декември от 15:20 ч. очаквайте:

Над 70% от българите ще останат у дома за празниците, едва 6 на сто ще се веселят извън страната. Обръща ли се тенденцията за посрещане на Нова година в чужбина и къде ще пътуваме?

„Българската Коледа“: каузата, която накара хиляди да повярват в доброто и да помогнат на болно дете. Разказваме историята на 11-годишния Даниел.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Ралица Атанасова