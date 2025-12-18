-
„Пресечна точка”: За охраната на депутатите от НСО и за гъвкавото работно време на родителите
„На кафе“ с Калин от „Игри на волята“, Луиза Григорова-Макариев и Цветина Петрова
На крилете на любовта: Как ще прекара празниците най-новата светска двойка Георги Стойчев-Шопа и Невяна Владинова?
Рискова игра в "Сделка или не"
Петкови предизвикват Акулови в "Семейни войни"
Приказно шато с разочароващо меню в „Кошмари в кухнята“
За пътя на взривяващия с песните и присъствието си идол до голямата сцена и как вече десетилетия остава на върха?
Големият Васил Найденов – такъв, какъвто не сте го чували и виждали. Въпреки хилядите интервюта и участия, големите сцени, видео клипове и записи…
Този път разказва и за себе си, за своите чувства и как усеща света, за своето детство, за своите мечтания и стигането до призванието „Най-обичан български поп изпълнител на всички времена“.
Опитахме да надникнем зад тъмните очила на сценичния образ, а там наистина се крие „Слънце в огледало“, „Едно море“ от „Любовта, която продължава“, и въпреки че „Бърза, няма време“ – очите му остават впити в „Синева“, а сърцето му – в „Огън от любов“.
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
