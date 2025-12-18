Големият Васил Найденов – такъв, какъвто не сте го чували и виждали. Въпреки хилядите интервюта и участия, големите сцени, видео клипове и записи…

Този път разказва и за себе си, за своите чувства и как усеща света, за своето детство, за своите мечтания и стигането до призванието „Най-обичан български поп изпълнител на всички времена“.

Опитахме да надникнем зад тъмните очила на сценичния образ, а там наистина се крие „Слънце в огледало“, „Едно море“ от „Любовта, която продължава“, и въпреки че „Бърза, няма време“ – очите му остават впити в „Синева“, а сърцето му – в „Огън от любов“.

За пътя на взривяващия с песните и присъствието си идол до голямата сцена и как вече десетилетия остава на върха – едно откровено интервю за живота му.

Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.