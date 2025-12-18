Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS във вторник
В "Социална мрежа" на 19 декември от 15:20 ч. очаквайте:
Камери в тоалетните: когато границите са прекрачени, а интимното пространство – нарушено, колко сериозни може да са последствията? Питаме родители и психолози.
Тайно видеонаблюдение
Актриса по душа, певица по наследство: накуп с всичките си таланти, може ли Елена Атанасова да жонглира с плодове – в рубриката „Предизвиквам те...” с Деси Жаблянова
„Предизвиквам те...”
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
Редактор: Ралица Атанасова
