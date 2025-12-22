NOVA/ Красена Ангелова и Стефан Петранов
В благородната инициатива водещите на Прогнозата за времето търсят дом на бездомни кучета
За четвърта поредна година екипът на Прогнозата за времето на NOVA се обединява около кампанията „Време за надежда“. По време на най-светлите празници инициативата отново ще насочи вниманието на зрителите към бездомните животни. Новото коледно издание на кампанията ще потърси истински дом и добро семейство на изоставени или бездомни кучета.
На предпразничния 23 декември, на Бъдни вечер (24 декември) и на Коледа (25 декември) в централната емисия на Новини на NOVA, водещите на Прогнозата за времето ще се радват на компанията на четириноги екранни партньори. Към тях ще се присъединят кучетата Кая, Лара и Алби. Всички те обитават приюта в Богров и търсят своето коледно чудо в лицето на любящи стопани. Водещите напомнят на хората, че взимането на домашен любимец трябва да бъде осъзнат избор, защото грижата за куче е системна и постоянна. Четириногите са верен приятел, който се нуждае от вниманието на своя стопанин всеки ден.
Кампанията „Време за надежда“ стартира в края на 2021 г. Екипът на Прогнозата за времето на NOVA осъществи нейните издания в партньорство с различни организации, които имат отношение към опазването на живота на бездомните животни и намирането на постоянен дом за тях. Коледните и великденското издание на инициативата помогнаха на десетки кучета да намерят своите истински стопани.
Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.
Не пропускайте да се запознаете с първото куче, търсещо уютен дом, на 23 декември в Прогнозата за времето на NOVA в централната емисия новини!Редактор: Райна Аврамова
