В сряда в "Твоят ден" ще видите:

Какво повеляват традициите на Бъдни вечер: За обичаите, символиката и вярванията.



Един рожденик в студиото на "Твоят ден": Какво си пожелава проф. Тодор Кантарджиев и какви са съветите му за да сме здрави по празниците?



Засилват мерките срещу нелегалните екскурзоводи. Защо от бранша въстанаха срещу "услугите на черно"?

Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.

Редактор: Ралица Атанасова