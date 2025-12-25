В петък в " Денят на живо с Наделина Анева " ще видите:

Археология, литератури, реклама и туризъм. Къде е пресечната точка? - разговор с археолога проф. Людмил Вагалински и писателката Ирина Вагалинска.

И още: За уникален български археологичен комплекс, който се руши в Румъния. В студиото гл. ас. Евгения Коматарова от БАН.

Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа.

Редактор: Ивайла Митева