Не пропускайте „Денят на живо с Наделина Анева”, след новините в 17 часа
В петък в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Археология, литератури, реклама и туризъм. Къде е пресечната точка? - разговор с археолога проф. Людмил Вагалински и писателката Ирина Вагалинска.
И още: За уникален български археологичен комплекс, който се руши в Румъния. В студиото гл. ас. Евгения Коматарова от БАН.
Редактор: Ивайла Митева
