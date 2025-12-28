В "Социална мрежа" на 29 декември от 15:20 ч. очаквайте:

В мразовитите зимни дни се пренасяме на екзотично виртуално пътешествие сред най-впечатляващите места на планетата – от островите Галапагос до най-голямата солена пустиня в света – Салар де Уюни.

А една класическа история ни връща в детството – любимите хлапета Том Сойер и Хък Фин, превърнали се в герои за връстниците си, излизат на сцената на „Сатирата“.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.

Редактор: Станимира Шикова