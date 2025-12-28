Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в понеделник
В "Социална мрежа" на 29 декември от 15:20 ч. очаквайте:
В мразовитите зимни дни се пренасяме на екзотично виртуално пътешествие сред най-впечатляващите места на планетата – от островите Галапагос до най-голямата солена пустиня в света – Салар де Уюни.
А една класическа история ни връща в детството – любимите хлапета Том Сойер и Хък Фин, превърнали се в герои за връстниците си, излизат на сцената на „Сатирата“.
Редактор: Станимира Шикова
