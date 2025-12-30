Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в сряда
В "Социална мрежа" на 31 декември от 15:20 ч. очаквайте:
Снежинките като изчезващ вид: коледният сняг, доскоро част от празничната емоция, в много български градове вече е екзотика. Какво показват данните през последните години?
Повечето жени изживяват кратък период на тревога и тъга след раждане, но една от пет майки развива следродилна депресия. Как да разпознаем състоянието и къде да потърсим подкрепа?
Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.
