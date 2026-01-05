В "Социална мрежа" на 6 януари от 15:20 ч. очаквайте:

Наскоро регистрираха случаи на проказа в Хърватия и Румъния, а преди повече от година здравните власти у нас установиха заразен с холера. Защо се завръщат отдавна забравени болести.

Литература зад решетките: четири срещи с любими български автори и 650 книги за затворите. Лишените от свобода също се нуждаят от разнообразно четиво и вдъхновяващи разговори.

