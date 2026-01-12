В "Социална мрежа" на 13 януари от 15:20 ч. очаквайте:

Напоследък агресията е сред най-често срещаните явления сред подрастващите. У нас решението на проблема стои на дневен ред, а във Великобритания учителите протестират. Възможно ли е осигуряването на безопасна училищна среда?

Стремежът към дълголетие – мания на човечеството и фокус на научната общност. А родни учени вече са на път да създадат хапче за удължаване на живота от български мед.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.



Редактор: Мария Барабашка