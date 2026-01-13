В "Социална мрежа" на 14 януари от 15:20 ч. очаквайте:

430 лекарства изчезнаха от пазара за година! Най-много са спрени онкомедикаменти, като много от тях са без алтернатива. Какви са причините и възможните решения?

Самосаботирането като модел на поведение: процесът, който ни дърпа назад, без дори да го осъзнаваме. Как да преодолеем заучената безпомощност – няколко техники за справяне.

Редактор: Ралица Атанасова