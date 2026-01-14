В "Социална мрежа" на 15 януари от 15:20 ч. очаквайте:

Водач беше арестуван с множество наркотици в организма. Полиупотребата става все по-разпространено явление сред младежите. Как комбинациите от дрога усложняват още повече терапията на зависимите?

След 30 години дейност БХК закри приемната си за правна помощ на мигранти и бежанци. Организацията търси устойчиви решения да продължи работата си.

Редактор: Калина Петкова