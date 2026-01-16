-
„Пресечна точка”: За отчетената от НСИ инфлация и забраната на социалните мрежи за деца
„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”
„На кафе“ с Влади Зомбори, София Бобчева и Надя и Атанас Стоеви от оркестър „Канарите“
Вечеря по ноти с „повелителя на Блатото“ от „Игри на волята“ Дечо в „Черешката на тортата“
Блондови срещу Петрови в "Семейни войни"
Смела игра в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в събота от 7.30 ч.
Левовете остават в историята. На еврохоризонта всичко изглежда спокойно. Или не? Илия Лингорски от БНБ.
Диагнозата грип, която разболя държавата. Проф. Радка Аргирова.
Изкуственият интелект – той вече е един от нас. Капиталът на доверието от Пламен Русев.
25 години Есил и сцената.
А детството оживява с музиката на DARA.
Темите и гостите в предаването тази събота от 7.30 до 11.00 ч. по NOVA.
Редактор: Боряна Димитрова
