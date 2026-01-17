Баща му е Мохамед Али. Ексклузивно по NOVA: синът на най-великия боксьор на планетата.

Битката за машините и гласовете на избирателите. Рунд пореден.

Те са млади, умни и не се оплакват от проблемите, а ги решават. 4 момчета от поколението Z.

От какво има нужда света? От мека сила в дипломацията или от здрав разум? Гергана и Соломон Паси.

Неговата лична война срещу фалшивите евробанкноти. Радослав Христов от Казанлък.

Нежният глас на модерния български фолклор. Нина Николина в един разговор с неочаквано начало и край.

Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.

