„Събуди се“: Спокойно ли е на еврохоризонта?
„Пресечна точка”: За отчетената от НСИ инфлация и забраната на социалните мрежи за деца
„Майчинство вместо детство“ в „Темата на NOVA”
„На кафе“ с Влади Зомбори, София Бобчева и Надя и Атанас Стоеви от оркестър „Канарите“
Вечеря по ноти с „повелителя на Блатото“ от „Игри на волята“ Дечо в „Черешката на тортата“
Блондови срещу Петрови в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в неделя от 16.30 ч.
Баща му е Мохамед Али. Ексклузивно по NOVA: синът на най-великия боксьор на планетата.
Битката за машините и гласовете на избирателите. Рунд пореден.
Те са млади, умни и не се оплакват от проблемите, а ги решават. 4 момчета от поколението Z.
От какво има нужда света? От мека сила в дипломацията или от здрав разум? Гергана и Соломон Паси.
Неговата лична война срещу фалшивите евробанкноти. Радослав Христов от Казанлък.
Нежният глас на модерния български фолклор. Нина Николина в един разговор с неочаквано начало и край.
Не пропускайте публицистичното шоу "На фокус с Лора Крумова" тази неделя от 16:30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
