Гледайте тв играта този вторник от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Йордан Мишев от Плевен.
Йордан започна своята игра с кутия номер 4. Няколко пъти смени кутията си, като взе първо кутия номер 8, а след това и кутия номер 3. Паричните оферти, които Банкера предложи на Йордан бяха за 3500 лв. в началото на играта, 1000 лв. и два пъти по 2000 лв. Той отказа предложенията му, а най-високата печалба останала в трите неразкрити кутии в края на играта беше 20 000 лв. Не успя обаче да ги опази до финала и след като ги разкри останаха 250 лв. и 1000 лв. Той отново прие да смени кутията си и си върна номер 8, която му донесе късмет, защото с нея спечели по-голямата останала сума. След няколко смени на стратегии и размяна на кутии, Йордан си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 1000 лв. и макар и с не много голяма сума, успя да надхитри Банкера.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не" този вторник вечер от 18:00 ч. по NOVA.
