-
Четирима чужденци преоткриват красотата и богатството на страната ни в „Изживей България“ по NOVA
-
Железните срещу Аналогови в "Семейни войни"
-
Изискано, богато на чесън меню от Кристи Кирилова от Big Brother в „Черешката на тортата“
-
Специална среща в „На кафе“ с японка, италианка, германец и ирландец, участници в „Изживей България“
-
„Изживей България“ показва мистичното очарование на Хисаря
-
Аналогови се изправят срещу Акълови в "Семейни войни"
Гледайте тв играта тази сряда от 18.00 ч. по NOVA
В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Ваня Иванова от София.
Своята игра, Ваня започна с кутия номер 14. Въпреки високата първа оферта от 3750 лв. и следващите покачващи се оферти от 4600 лв., 4500 лв. и 6000 лв., тя не продаде своята кутия. Когато останаха обаче само три неразкрити кутии с 0,50 лв., 2 лв. и 50 000 лв., Банкерът отново предложи на Ваня оферта от 6000 лв. Този път тя прецени, че рискът е голям и прие сигурната сума. Доигравайки играта отстрани кутията с 0,50 лв. и размени кутия 14 за последната останала кутия 24. Така тя взе при себе си 50 000 лв., които накрая се оказаха при нея. Ваня успя да продаде кутията си, в която имаше 2 лв. за цели 6000 лв. и си тръгва от „Сделка или не“ удовлетворена, въпреки пропусната възможност за по-голяма печалба.
Кой ще е късметлията, чието име ще изтегли компютъра днес и как ще се развие неговата игра – гледайте „Сделка или не“ тази сряда вечер от 18:00 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни