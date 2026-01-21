В последния епизод на предаването „Сделка или не“, участие взе Ваня Иванова от София.

Своята игра, Ваня започна с кутия номер 14. Въпреки високата първа оферта от 3750 лв. и следващите покачващи се оферти от 4600 лв., 4500 лв. и 6000 лв., тя не продаде своята кутия. Когато останаха обаче само три неразкрити кутии с 0,50 лв., 2 лв. и 50 000 лв., Банкерът отново предложи на Ваня оферта от 6000 лв. Този път тя прецени, че рискът е голям и прие сигурната сума. Доигравайки играта отстрани кутията с 0,50 лв. и размени кутия 14 за последната останала кутия 24. Така тя взе при себе си 50 000 лв., които накрая се оказаха при нея. Ваня успя да продаде кутията си, в която имаше 2 лв. за цели 6000 лв. и си тръгва от „Сделка или не“ удовлетворена, въпреки пропусната възможност за по-голяма печалба.

Редактор: Райна Аврамова