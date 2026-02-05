По молба на Харпър, Нолън и д-р Сойер прекарват нощта в дома на бившия й съпруг Донован, за да помогнат на дъщеря й, която има проблеми със съня. Те жертват организираната си вечеря, за да проверят твърдението на младото момиче, което разказва за призрачна жена бродеща по улицата през нощта. Разхождащата се старица търси изчезналото си куче, но желанието на Нолън да й помогне, излага животът му на опасност от странен психо съсед, който насочва оръжие към него.

Открадната самоличност в „Новобранецът“

Междувременно полицаи Чен и Брадфорд отговарят на повикване на прослушванията в Лос Анджелис на „American Idol“ и на полицай Чен се налага да се изправи срещу Райън Сийкрест и съдиите (Кейти Пери, Люк Брайън и Лайънъл Ричи). Междувременно Чен пренебрегва предупреждението да не се доверява на пресата и се сприятелява с репортерката (Розелин Санчес), чиито мотиви са неясни за нея. Репортерката я прилъгва да издири VIP персона, която се оказва следващата жертва - мишена на банда обирджии.

Редактор: Райна Аврамова