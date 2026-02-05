„Черешката на тортата“ е едно от най-старите предавания на телевизията, което се излъчва вече 15 години. Новият сезон има много добри резултати. Не губи аудиторията си, а напротив увеличава я. Хората искат да видят нещо красиво и храна, която се приготвя по най-добрия начин, от сърце и душа. Всеки човек се учи от останалите всеки ден. И аз се уча на интересни неща и различни подходи към храната, презентацията, изживяването и изненадите. Това са съвкупност от неща, които създават в зрителите настроението. Всеки ден се учиш“, категоричен е шеф Манчев.

Шеф Иван Манчев: Изразявайте вашите душа и сърце чрез храната

Ще бъде ли заменено ветото над авокадото в менюто на „Черешката на тортата“ с нещо друго?

„Авокадото стана нарицателно, защото много от хората, когато готвят в риалитито, искат да се представят по най-добрия начин. Авокадото е нещо полезно, но и много безвкусно. От многото години, в които съм коментирал "Черешката", от 60 до 70% участниците са готвили авокадо. Правили са различни вариации на гуакомоле и други ястия с него, но смятам, че има и много други продукти с добра добавена стойност и мазнини. Сьомгата също бих я забранил, защото тя не е единствената риба на света и тя не плува в нашите води. Няма я нито в Искър, нито в Черно море. Смятам, че има много други риби, които могат да се използват, но от друга страна хората търсят лесния начин и не искат да излизат от зоната си на комфорт“, коментира шеф готвачът.

Шеф Манчев: Давайки най-доброто от себе си, ще си по-добър на следващия ден

Той е силно критичен към храната, която консумира като клиент и признава, че не харесва храна, която не е направена с желание. Ако е сготвена, за да мине номера, винаги ще е много взискателен. С каквото и професия да се занимаваш, трябва винаги да се стремиш да си най-добрият. Мотото му е, че всеки ден трябва да се стремиш да си по-добър от предния.

„Когато отида на ресторант и видя хора, които нямат отношение и не си дават зор, не виждам професионалното отношение, то тогава винаги ще съм жесток критик. През февруари започват „Кошмари кухнята“ и смятам, че сезонът ще е много добър. Зрителите ще видят една друга страна на бизнеса. Кошмарите са навсякъде и ги виждаме всеки ден. Въпросът е да сме взискателни към работата, която вършим и да се стремим да сме по-добри всеки следващ ден. За да са по-малко кошмарите, човек трябва да извършва професионално работата си и да е най-добър в това, което работи“, разказва повече за формата „Кошмари в кухнята“, който стартира през февруари по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова