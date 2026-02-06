Докато патрулират по улиците на Лос Анджелис, Нолън и Харпър арестуват Бианка, която е първият таен информатор на Нолън, но в момента разпространява наркотици. Тя информира полицаите, че Рипър се е завърнал на наркопазара и организира трансфер на голяма пратка фентанил. Новобранците започват да подготвят операция по ареста на наркотрафиканта, но минути преди екипът да започне акцията, е спрян от Майкъл Банкс - агент от Агенцията за борба с наркотиците. Банкс обяснява, че пратката е скрита и планираната операция ще се провали, затова предлага нов подход.

Нощни разходки и спешен сигнал от "American Idol" в „Новобранецът“

Промяната на плана води до решението за дегизиране на Нолън и Харпър, които да придружат Бианка при срещата й с Рипър. За огромна изненада операцията се проваля и всичко се обърква, когато информаторката е отвлечена от наркотрафиканта.

Междувременно Лопес и Уест се отзовават на диспечерско повикване и намират убита жена. Детектив Калдерон приключва бързо разследването, вярвайки, че съпругът е главният заподозрян, но Анджела открива и предоставя нови доказателства, заради което влиза в директен конфликт с детектива.

Не пропускайте развръзката в седемнадесети епизод на втори сезон на криминалния сериал „Новобранецът“ в петък от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова