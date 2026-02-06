Големият финал на „Вече играеш… Стоичков“ е тази неделя в ефира на NOVA и то точно на 8 февруари, когато е рождения ден на самия Христо Стоичков. В студиото на „На кафе“ е водещият на формата Александър Сано, който открехва завесата към събитията, на които ще станат свидетели зрителите и футболните фенове. Легендата ще има още един повод за празнуване и това е 60-годишният юбилей. Водещият споделя, че ако в началото се е притеснявал дали ще попаднат на някой подходящ за ролята, сега е категоричен, че изборът никак няма да е лесен. Според него има поне трима души, между които се колебае, но ще се справят с тежката задача.

В социалните мрежи четиримата финалисти имат голям брой поддръжници, но кои са те през погледа на водещият?

„Йордан Цолов не е актьор, но е от душите на това риалити. Изключително сърцат и носи духа на Ицо. Притежава добри имитаторски способности и има шансове. Останалите са трима прекрасни млади български актьори, които ще са бъдещето на българското кино. Петър Петров – Перо и Даниел Върбанов ги гледах за първи път в един проект за любовта по текстове на Яна Борисова. И двете момчета са смъртоносно талантливи и имат автентичен поглед към образа на Христо. Четвърти е момчето с името Кристо Стоичков, което е родено на 20 км. от Барселона и е кръстено на него. Фамилията е случайно съвпадение. Нямахме никаква представа за съществуването му, но това е плюс на риалитито, което разгърна периметъра на търсена на подходящ човек за ролята. Той също е учил в НАТФИЗ и е завършил в Нов Български Университет. И той е професионален актьор. Искам да изкажа огромната си благодарност към екипа, който свърши огромна работа. Формата ми донесе огромно удоволствие“, разказва впечатленията си от финалистите Сано.

Водещият е категоричен, че в българското кино в последните години не се е появявал толкова мащабен проект. Филмът, който ще се снима е с американски, испански и английски копродуценти. Ще се снима на различни локации в България, Барселона и има вариант да се правят снимки и в САЩ. За момента екипът е от поне 400 души.

„Ицо не заслужава нещо по-малко. Той е звезда от международна величина и затова филмът ще е интернационален, като ще тръгне по екраните в целия свят едновременно. По време на формата имах два силно емоционални момента. Първият е срещата на момчетата с г-жа Стоичкова, майката на легендата, а другият такъв момент бяха сцените, заснети с Ивайло Христов, които зрителите ще видят тази неделя“, споделя Сано.

За Александър Сано предстоят няколко интересни проекта. Първият е веднага след големият финал на „Вече играеш… Стоичков“. На 9 февруари 2026 г. актьорът ще участва в постановката „За любовта: Мъжката версия“ на фестивала „Арт Будилник“, който ще се проведе в „Двореца на културата“ в Перник. В представлението участва голямата Цветана Манева и то се радва на огромен успех. В постановката ще се представи мъжката гледна точка за любовта, по сърцат и смешен начин.

На 12 февруари предстои премиера на комедийния спектакъл „С жените за риба“ в Театро „Отсам канала“ . Подзаглавието на постановката е „Кълве на скандал“ и тексът е написан от Ангел Калев.

