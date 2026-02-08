Тази вечер в 20.00 ч. по NOVA ще започне финалният епизод на предаването „Вече играеш… Стоичков“. В него вече няколко седмица се търси актьорът, достоен да изиграе големия Христо Стоичков. Претендентите са четирима и са готови на всичко за мечтаната роля. С тях специално за „Събуди се“ ни среща Елизабет Методиева.

„Ще запомня вълнението на участниците. Какъвто и да е финала, се радвам, че тези момчета ще останат с топли спомени от това приключение. От професионална гледна точка, урокът, който научих е, че трябва да имаме малко по-широк поглед откъм хора. Никога не знаеш в кой ъгъл ще се крие някой млад и талантлив човек. В житейски план урокът ми, който научих е, да не съдя за човек, преди да го опозная лично. Представите ти за някого, могат да се окажат коренно различни. И още едно нещо: целият житейски, не само спортен път на Христо, безкрайно много ме удиви и вдъхнови. Това, през което е преминал и постигнал, наистина заслужава минимум международен филм“, сподели водещият Александър Сано.

Вълнението при финалистите е огромно и за тях това, през което преминават е едно голямо приключение. Благодарни са за възможността да получат този шанс.

„Кастингът мина много добре и имахме незабравими моменти“; „Дадохме всичко от себе си.“; „Има конкуренция между нас, но това също така ни сприятели.“; „Камерите не винаги хващат цялата и пълната истина, но ако беше възможно да се покаже, зрителите щяха да видят, че между нас има истинско приятелство.“; „Между нас няма капка завист и при затруднения, особено при актьорските задачи, всеки е помагал на другия.“ – са част от споделените мнения на четиримата финалисти.

Най-специалният момент и за четиримата претенденти за ролята е, когато излизат на стадиона Камп Ноу в Барселона. Христо Стоичков е първият българин, който излиза на този стадион с №8, а следващите са финалистите. Но може би най-незабравимият момент предстои за всички тях.

Кой е най-трудният момент за претендентите за ролята?

„В последният епизод имам една силно емоционална актьорска сцена, която е адски висока топка. Но имахме достатъчно предизвикателства, които да ни подготвят за тази задача“, разказва Петър Петров.

„Най-трудно ми бе на елиминацията, когато трябваше да науча за 10 минути дълъг текст. Имах малки съмнения, че ще успея, но се справих“, допълва Йордан Цолов.

„Най-трудни ми бяха всички синхрони, интервюта и любимия ми въпрос е, какво е чувството. Не ми се получава да говоря за чувствата си и това ме затруднява. Действията говорят за чувството, а не да говорим за него“, разкрива Даниел Върбанов.

„Конкуренцията е страхотна и който от нас да изиграе ролята, ще се получи нещо супер. Всеки един от нас го заслужава и е работил много. Нека по-добрият да победи. Ние сме конкуренция, но и приятели. Всеки един от нас вярва, че е подходящ за ролята. Но Христо Стоичков заслужава да се направи възможно най-добрия филм и Мартин Макариев решава всичко“, категорични са финалистите, които са си обещали да си останат приятели, без значение на избора.

„Който и да избере журито, смятам, че ще се справи подобаващо. Те не могат да бъдат Стоичков, но ако имат сърцето, душата, хъса, амбицията, волята, мотивацията… няма да имат проблем да влязат в ролята. Сигурен съм, че ще е един незабравим филм в цял свят. Мотивиран ли си и имаш ли амбиция, в живота всичко се постига. Няма невъзможно неща“, е мнението на Валери Божинов.

