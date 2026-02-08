NOVA/ Иван Ерменков
Той спечели телевизионния кастинг в документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ на рождения ден на футболната ни легенда
Кристо Стоичков бе избран да изиграе филмовия образ на Христо Стоичков на големия екран. Изборът за главна роля в „Стоичков – Филмът“ беше направен след телевизионен кастинг в ефира на NOVA в специалния формат „Вече играеш… Стоичков“. Изборът бе обявен от самия Христо Стоичков в деня на неговия 60-и рожден ден.
Кристо Стоичков е роден в Тарагона, Испания, в близост до Барселона. Той е на 28 години и носи това име по желание на баща си – голям почитател на футболната ни легенда. Четирима от участниците достигнаха до финала - Даниел Върбанов, Йордан Цолов, Кристо Стоичков и Петър Петров-Перо, а на финалната права останаха само Кристо и Петър.
Те бяха оценявани от жури в състав режисьорът Мартин Макариев, актрисата Аня Пенчева и журналиста и биограф на обичания футболист Владимир Памуков. А през епизодите зрителите видяха и ценното участие на актьорите проф. д-р Ивайло Христов, Васил Василев-Зуека, Александър Димов и футболистите Благой Георгиев и Стойко Сакалиев.
