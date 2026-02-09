„Обещавам да дам всичко от себе си и да не разочаровам никого!“, категоричен бе той

Разтърсващият финал на формата излъчи големият победител, който ще се превъплъти в легендарния футболист и името му е Кристо Стоичков

Елизабет Методиева и Валери Божинов разходиха зрителите на „На кафе“ зад кулисите на финала на документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“, който се състоя навръх 60-ия рожден ден на Христо Стоичков. 

Кристо Стоичков е победителят във „Вече играеш… Стоичков“

„Ако всеки един от нас четиримата успее да повлияе дори на един човек така, както Христо е повлиял на милиони, това е достатъчно“, сподели един от четиримата финалисти във формата Даниел Върбанов.

Той достигна до финала на „Вече играеш… Стоичков“ заедно с Йордан Цолов, Кристо Стоичков и Петър Петров-Перо, а на финалната права останаха само Кристо и Петър.

Кристо Стоичков: Роден съм да изиграя Христо Стоичков

Те бяха оценявани от жури в състав режисьорът Мартин Макариев, актрисата Аня Пенчева и журналиста и биограф на обичания футболист Владимир Памуков. А през епизодите зрителите видяха и ценното участие на актьорите проф. д-р Ивайло Христов, Васил Василев-Зуека, Александър Димов и футболистите Благой Георгиев и Стойко Сакалиев.

Зад кулисите на документалното риалити бе и водещият Димитър Рачков, който разказа историята на запознанството и приятелството си с футболната легенда и направи неочаквано разкритие – обявявайки за първи път в ефир един от участниците в новия сезон на „Като две капки вода“, който стартира следващата седмица, а именно водещата на „На кафе“ Гала.

„С Христо си разменихме няколко думи преди двадесетина години. Засякохме се на представяне на книгата на Кеворк Кеворкян, но по близки станахме през последните 5-6 години. Той е човек, който не допуска лесно другите до себе си. Но допусне ли някого, това е за цял живот. Изключителен мъжкар е. Не говори много, но действа. Много се умилява, когато чуе за внучетата си и особено, когато чуе думата „Деди“. Когато гостуваше в „Забраненото шоу на Рачков“, го попитах: „Кое е по-ценно да държиш в ръцете си – златната топка или внуче?“. А той отвърна: „Несъмнено – внуче.“. Христо е изключителен професионалист и иска винаги да е добър във всичко. Задачата пред човека, който ще изиграе Стоичков, е много отговорна. Тежестта върху човека, който изберат, ще бъде много голяма. Очакванията ще бъдат много големи. И четирите момчета са прекрасни. Желая им успех. Те са млади и нахъсани, талантливи, но ще бъде избран един. Това не означава, че останалите участници, преминали през кастинга, не са талантливи. Но просто трябва да е един, който най-много се доближава до неговия характер. Стискам палци на победителя. Надявам се да стане един страхотен филм, защото той заслужава. Стоичков е емблемата на България по света“, категоричен е Димитър Ра   чков, когото зрителите на NOVA ще могат отново да гледат на екран още следващата седмица в новия сезон на „Като две капки вода“ – сезон 14 (Сезонът Слънце). „Ще ви издам и една малка тайна. Тази година участник в шоуто ще бъде и моята голяма приятелка Гала. За първи път го заявявам в ефир. Тази година Гала ще пее във всички 13 лайва на сцената на „Капките“. Много неща не знаете за нея. Стефан също“, сподели с усмивка водещият на любимото шоу за имитации Димитър Рачков.

Кристо Стоичков влиза в ролята на Христо Стоичков на големия екран

Самият Христо Стоичков изрази своето мнение за участниците във формата като сподели, че най-силно впечатление му е направил техния професионализъм. „Винаги съм казвал, че щом искаш, можеш. Трябва да се трудиш, няма друга алтернатива. Имаш ли хъс, всичко идва от само себе си.“

Броени минути след като разбра, е той е големият победител Кристо Стоичков и неговата любима Александра споделиха емоциите от преживяното. „Изпитвам нереална радост в момента. Неописуемо щастие. Заслужено е, защото знам през какво премина той в този кастинг, за да стигне дотук. Знам колко трудности преживя и както се спомена вече неведнъж – той го заслужава. Роден е за тази роля. Знам, че най-доброто тепърва предстои. Няма човек, който да го заслужава повече от него“, разказва дамата на сърцето на Кристо Стоичков и пояснява, че връзката им датира от около 5 години. Любовта им пламва бързо и почти винаги са заедно.

„За мен Христо Стоичков е идол още от когато бях дете. Идолът ти да повярва в теб – пожелавам го на всеки! Ще дам всичко от себе си и няма да разочаровам никого. Обещавам! Това една сбъдната мечта за мен! Най-хубавият ден в живота ми. В момента се чувствам малко странно, но отвътре емоциите са много силни. Дори не мога да ги опиша с точност. Бих посветил победата си на моята баба, която много вярваше в мен. Почина преди няколко години и ако ме гледа отнякъде, ще се радвам. Посвещавам я на нея!“

