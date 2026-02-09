-
„На кафе“ с Даяна Ханджиева, Богдан Григоров-Гринго и Мая Бежанска
Кристо Стоичков: За мен да играя ролята на Христо Стоичков е сбъдната мечта!
Шампиони от Hell’s Kitchen превземат „Черешката на тортата“
Дамаджанови срещу Черешкови в "Семейни войни"
Кристо Стоичков влиза в ролята на Христо Стоичков на големия екран
Христо Стоичков празнува своя 60-и юбилей и избира главния герой в предстоящия биографичен филм
Той спечели телевизионния кастинг за ролята в документалното риалити „Вече играеш… Стоичков“ и признава, че ще даде сърцето си за ролята във филма, посветен на футболната ни легенда
Секунди след голямата победа режисьорът Мартин Макариев сподели, че ще се постарае лентата да излезе на големия екран в края на 2027 година.
„От самото начало вярвах в себе си и в Бог, че това е моята роля и трябва да направя. Това за мен никога не е било просто кастинг или просто някакъв филм. Чувствам, че съм роден за тази мисия и обещавам на г-н Макариев и на всички хора, че няма да ви разочаровам“, сподели Кристо Стоичков.
„Много фактори ни накараха да наклоним везната в избора си. Дълго време гледахме всички кандидати. И особено международното присъствие за сцена, което трябва да имат. Трябва да си отвъд българин. В края на деня всички стрелки посочиха този младеж“, обясни режисьорът Мартин Макариев.
„Ще дам душата, сърцето си, всичко на 110% и нищо не ме притеснява!“, категоричен е Кристо Стоичков.Редактор: Боряна Димитрова
