Секунди след голямата победа режисьорът Мартин Макариев сподели, че ще се постарае лентата да излезе на големия екран в края на 2027 година.

Кристо Стоичков влиза в ролята на Христо Стоичков на големия екран

„От самото начало вярвах в себе си и в Бог, че това е моята роля и трябва да направя. Това за мен никога не е било просто кастинг или просто някакъв филм. Чувствам, че съм роден за тази мисия и обещавам на г-н Макариев и на всички хора, че няма да ви разочаровам“, сподели Кристо Стоичков.

Христо Стоичков празнува своя 60-и юбилей и избира главния герой в предстоящия биографичен филм

„Много фактори ни накараха да наклоним везната в избора си. Дълго време гледахме всички кандидати. И особено международното присъствие за сцена, което трябва да имат. Трябва да си отвъд българин. В края на деня всички стрелки посочиха този младеж“, обясни режисьорът Мартин Макариев.

„Ще дам душата, сърцето си, всичко на 110% и нищо не ме притеснява!“, категоричен е Кристо Стоичков.

Редактор: Боряна Димитрова