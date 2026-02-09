Във вторник в " Денят на живо с Наделина Анева " ще видите:

Промени в правилата – ремонтът на Изборния кодекс в „12 без 5” – в студиото бившият председател на ЦИК Александър Андреев.

И още: Служебният премиер и служебният кабинет – очакванията от президентът Илияна Йотова – гост бившият служебен премиер Стефан Янев.

Не пропускайте „Денят на живо“ с Наделина Анева след новините в 17 часа.

