Във вторник в "Денят на живо с Наделина Анева" ще видите:
Промени в правилата – ремонтът на Изборния кодекс в „12 без 5” – в студиото бившият председател на ЦИК Александър Андреев.
И още: Служебният премиер и служебният кабинет – очакванията от президентът Илияна Йотова – гост бившият служебен премиер Стефан Янев.
Редактор: Цветина Петрова
