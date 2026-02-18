Какви са темите в следобедния блок на NOVA NEWS в четвъртък

В "Социална мрежа" на 19 февруари от 15:20 ч. очаквайте: 

Според изследване: българинът пие все повече, но данните  при младежите са стряскащи - 9% от 11-годишните и 13% от 13-годишните посочват, че са се напивали през последния месец.

Привличането на млади хора към изборния процес, повишаването на избирателната активност и връщането към политики – във фокуса на национална кампания.  

Редактор: Цветина Петрова

