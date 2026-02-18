В четвъртък в "Твоят ден" ще видите:

Новите служебни министри встъпват в длъжност. На живо от Народното събрание – клетвата на правителството и първите политически реакции.

Разследващите с нова порция записи и разкрития по случая „Петрохан-Околчица“. Къде водят следите и какви са водещите версии?

Спешните задачи пред служебния кабинет през погледа на работодатели и синдикати. Какви са очакванията от новата власт?

Редактор: Цветина Петрова