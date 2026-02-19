В "Социална мрежа" на 20 февруари от 15:20 ч. очаквайте:

Зрелищен тричасов зумба маратон в партньорство с фондация „една от 8” обединява инструктори и ентусиасти в подкрепа на жените с рак на гърдата и техните близки.

Приятели в живота и на сцената: Кристина Димитрова и Искрен Пецов ни припомнят „първата любов”, но кой е по-добър в имитациите? В рубриката „Предизвиквам те...” С Деси Жаблянова.

Не пропускайте "Социална мрежа" всеки делничен ден от 15:20 ч.