Служебният кабинет се заклева – казват: „ Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Заклех се”. Кабинетът „Гюров” – цели, задачи и приоритети. Кои са спешните въпроси, които изискват незабавни решения от служебната власт?

На прага на поредния предсрочен вот - готова ли е ЦИК за провеждане на изборите? Гост в студиото - Росица Матева.

Готвят ли се Съединените щати да нанесат удари в Иран и какъв би бил ответният отговор?

