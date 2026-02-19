Вижте темите и гостите в сутрешния блок на NOVA NEWS
В петък в "Твоят ден" ще видите:
Служебният кабинет се заклева – казват: „ Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната. Заклех се”. Кабинетът „Гюров” – цели, задачи и приоритети. Кои са спешните въпроси, които изискват незабавни решения от служебната власт?
На прага на поредния предсрочен вот - готова ли е ЦИК за провеждане на изборите? Гост в студиото - Росица Матева.
Готвят ли се Съединените щати да нанесат удари в Иран и какъв би бил ответният отговор?
Гледайте „Твоят ден” от 9.00 до 12.00 ч. по NOVA NEWS.Редактор: Дарина Методиева
