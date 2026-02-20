Том Круз се завръща като специален агент Итън Хънт в зрелищния екшън "Мисията невъзможна 3" тази събота от 22.00 ч. по NOVA. Режисьорът Джей Джей Ейбръмс ("Изгубени", "Междузвездни войни: Силата се пробужда") внася уникалния си подход от микс между екшън и драма в тази суперпродукция.

Супершпионинът Итън Хънт (Том Круз) се е оттеглил от активна служба и се е отдал на трениране на нови агенти. Той обаче бива повикан, за да се изправи срещу най-големия злодей, изпречвал се на пътя на тайните служби - Оуен Дейвиан (Филип Сиймур Хофман) - международен търговец на оръжие и информация, който не познава значението на думите съвест и милост. Хънт събира свой екип – стария му приятел Лутър Стикуел (Винг Реймс), транспортния експерт Деклан (Джонатан Рис Майърс), агента под прикритие Чен (Маги Кю) и новото попълнение Линдзи (Кери Ръсел). Новосформираният отряд обикаля земното кълбо в преследване на злодея и опитвайки се да спаси любимата на Хънт - Джулия (Мишел Монахан), която той е отвлякъл.

