В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Никола Стоянов от Елин Пелин.

Никола започна играта си с кутия номер 3. Отказа първата оферта от 1600 €, както и възможността да смени с друга кутия. Все още имаше големи суми за които да играе и той отхвърли и следващите предложения на Банкера за 1000 € и 500 €. Не успя обаче да ги запази и в средата на играта най-високата сума в неотворените кутии остана 1000 €. Никола прие предложената смяна и замени номер 3 за номер 11, което му донесе успех, защото в номер 3 откри 0,01 €. Последната оферта на Банкера го постави пред нов избор дали да смени кутията си. В едната имаше 50 €, а в другата 1000 €. Той направи нова размяна, а кутия 18, която взе при себе си му донесе печалба от 1000 €. Никола стигна до успешен финал с интуиция и правилни решения и напуска „Сделка или не“ с награда от 1000 € и много емоции.

Редактор: Боряна Димитрова