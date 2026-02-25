Марчин от Hell’s Kitchen и неговата съпруга Траяна посрещнаха Деси Жаблянова в дома си, за да споделят емоциите си от участието в предаването.

Марчин споделя, че е горд, че е влязъл в най-горещото риалити. Особено когато разбира колко много кандидати се опитват да участват. „Поляк да влезе в Hell’s Kitchen България е голямо постижение, радост и гордост. Хората ме разпознават и искат да си правят снимки с мен.“

Съпругата на Марчин Траяна разкрива, че е доволна от представянето на половинката си, но не крие, че се е надявала да остане до края в предаването.

Културистът Марчин Псанак беше елиминиран от Hell’s Kitchen

„Това все пак е Hell’s Kitchen – една грешка и си аут. Шеф Ангелов е много добър човек. Не всеки може да изиграе ролята, каквато играе той в предаването. Извън светлините на прожекторите е много приятен и добър. Направи ми силно впечатление. Ако мога да участвам отново, бих бил по-спокоен. Защото бях под голямо напрежение и стрес. В някои моменти просто блокирах и се опитвах да направя даденото нещо, колкото се може по-добре, а то не се получаваше така. За много малко време научих толкова много неща, които не бих научил за цяла година. Запознах се с много приятни хора. Мисля, че ще останем големи приятели и след предаването. След излизането ми, получих много мили съобщения от тях“, разказва Марчин.

Траяна, от своя страна, признава, че Марчин ѝ е липсвал много докато е бил в предаването. Особено заради факта, че не са имали никаква връзка. Въпреки това е била уверена, че ще се справи.

Марчин споделя, че заживява в село Априлово заради съпругата си. Запознават се в Холандия случайно. Там работят на едно място. Влюбват се от пръв поглед и идват на почивка в България. След това решават да останат тук.

Кастинг предизвикателствата в Hell’s Kitchen започват тази вечер

„В село Априлово е много спокойно и красиво и не смятам да мърдам от тук“, категоричен е Марчин, който идва от голям град. Първоначално двойката общува на английски език, но впоследствие Марчин започва да учи български. Синът им разбира на 90% какво говори баща му на полски език. За момента не може да говори на полски, а казва само определени думички. Но Марчин е сигурен, че ще успее да го научи.

Лятото семейството има повече работа, защото отглеждат ягоди и малини, с които се занимават. Животът в малко населено място им дава спокойствие. Главният готвач в дома им обаче не е Марчин, а Траяна.

„Наистина готвя рядко вкъщи, особено сега, когато тренирам и се подготвям за състезанието. Ям едно и също. Пилешко и ориз. Тренирам 5-6 пъти седмично. Първото ми състезание ще бъде 2027 година. Ако спечеля отново Европейското, ще мога да участвам на „Мистър Олимпия“.“

Сестрата на Денисиньо от Hell’s Kitchen – Тайс: Той е любвеобилен, отговорен, трудолюбив

Как преминава ежедневието на семейството на Марчин, кое е най-важното в живота му, кои думи на български са били най-трудни за него, близки ли са полският и българският език и научил ли се е вече да игра хоро, гледайте във видеото.

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова