В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Милен Вълканов от Стара Загора.

Милен започна играта си с кутия номер 22 и уверено отказа първите оферти на Банкера от 1500 € и 1712 €. Получи и възможност да смени кутията си, но реши да остане с 22. В средата на играта му бяха останали 5000 € от високите суми и той реши да рискува и да отхвърли следващата оферта от 950 €. За съжаление след това се раздели и тях, а на финала, в последните две кутии останаха 10 € и 1500 €. Сигурната сума от 750 €, която Банкерът предложи като последна оферта се стори приемлива на Милен и той без колебание я прие. Разбра, че е взел правилно решение, когато откри в своята кутия едва 10 €. Разумният избор в точния момент донесе на Милен печалба от 750 €, с която той завърши участието си в „Сделка или не“.

Редактор: Боряна Димитрова