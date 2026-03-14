Филм с българско участие спечели „Сребърна мечка“ за най-добър сценарий на кино фестивала „Берлинале“. Лентата се казва „Нина Роза“, а в главната роля е режисьорът Галин Стоев. Кога един филм се превръща в национално събитие? И как изглежда един филм, в който пътят е по-важен от крайната цел?

„Живеем в общество, което се разпада по шевовете. И в държава, която се разпада по шевовете. Последните 20 години всичките ни институции се изпразниха от смисъл. И политическият живот и т.нар. статукво направи всичко, за да потънем в един дълбок нихилизъм, в който личната ненавист към себе си расте с всеки изминал ден. Обществото преживя изключително драматични опитности, особено през последните месеци. В един такъв пейзаж и най-малкото позитивно нещо, което се появи, може да се превърне в повод хората да се завърнат към собствената си човечност. И да разберат, че когато са заедно и се радват на един успех, той става общ. Такива малки събития помагат за това обществото да не се саморазпадне.“

Галин Стоев споделя, че ще се връща все по-често в България. Подготвя съвместен проект с Народния театър, който ще започне да репетира в края на годината. Очаква се да излезе преди пролетта на следващата.

„Изкуството може да формира идеали и те да не са идеология. А да бъдат свързани с изконната необходимост на човека да бъде щастлив и да живее в хармоничен свят. В българската история, култура и изкуство има великолепни примери за това. Като се започне от Левски и се стигне до поета Борис Христов, който не говори и не дава интервюта, но издаде страхотна книга. Това са ценните златни жилки на нашата нация и на нашата история. Всичко останало е паразитен шум.“

За завръщането към актьорската професия

„Когато става дума за кино – не е трудно да се завърнеш към актьорската професия, защото както често се шегувам – „Ти си парче месо. Теб те снимат и е в твой интерес парчето да е по-свежо!“. Ако трябва да съм сериозен, за мен беше много приятна колаборацията с режисьорката и с целия екип. Както от канадската страна, така и от българската, белгийската и италианска страна. Когато виждаш много талантливи хора, които работят за една идея, наистина сериозно и професионално, това впечатлява. И е приятно да я споделиш с тях. Така би трябвало да работим всички – и като държава, и като нация.

В случая с „Нина Роза“ говорим за авторско кино, където рисковете са по-малко, защото парите, вложени в такъв проект са по-малко. Можем да се откъснем от клишето в голямото кино, но с малки стъпки с филми като този. Защото ако това промени поне за малко гледната точка и покаже един източноевропеец, който не е проблемен в тъканта на обществото, а е ценен. Това може да подтикне и по-големите студиа да преразгледат това. Но това са бизнес стратегии, които нямат нищо общо с изкуството. Темата на филма „Нина Роза“ е много близка до моята лична тема. Разказва се за човек, който трябва да сдобри две несдобряеми неща, две географски точки, които са в различни посоки. Една история, която се е случила и една, която не се е случила. Цялата алхимия, която се развива в реално време, се случва през този герой. През срещата му с едно дете в България.

Филмът „Нина Роза“ може да бъде видян тази вечер в 18.00 ч. в кино „Люмиер“ и на 19 март от 15.30 ч. в Дом на киното.

