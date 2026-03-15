Броени часове остават до най-чаканата церемония в света на киното. „Оскарите“ превземат Холивуд, но и нашите екрани. Специалният ни пратеник на червения килим и тази година е Стаси Айви.

Днес за зрителите тя е подготвила една любопитна разходка из емблематично място в Лос Анджелис, което е свързано и с киното. Стотици хора се стичат там непрекъснато и всекидневно, за да видят къде почиват техните любимци. „Става дума за гробището – емблема на Лос Анджелис Hollywood Forever Cemetery, което е отворена туристическа атракция. И където почиват имена като Мики Руни, като Джуди Гарланд, като музикалната легенда Крис Корнел. Една от холивудските легенди Рудолф Валентино, който си отива едва на 31 години, но вече придобил статут на секссимвол и много голяма звезда също почива тук. Има поверие, че една от неговите фенки е прекарвала доста време на гробището, облечена в черно. Станала е по-известна като „жената в черно“. Тя провокира много слухове, затова че мястото може да е обитавано от духове.“

„Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ – различните лица на Холивуд на 15 март по NOVA

Стаси Айви споделя, че е избрала да покаже на зрителите на NOVA точно тази забележителност на Лос Анджелис заради по-зловещият елемент, който ще присъства в специалното студио, посветено на „Оскарите“ тази вечер. А именно „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“. „Разговарях с различни герои, свързани със ситуацията в момента в САЩ, свързани с нападенията на ICE, една жена ще разкаже за едно неправомерно отвличане, на което е била свидетел. Ще си говорим за това как се преодолява психическа травма, свързана с досиетата „Епстийн“. Ще се срещнем и с двама мексиканци, които ще ни разкажат какво е да се чувстваш американец и да бъдеш тук, когато можеш да бъдеш евентуална жертва на някой, който постоянно ти иска документите. Ще ви срещнем и с една дама, българка, световна звезда, която ще мине тази вечер по червения килим на наградите „Оскар“. Нашият екип също ще бъде там. Нямам търпение да ви покажем всичко, което сме подготвили. Както разбира се и колегите в студиото. А за финал Hollywood Forever Cemetery е едно от местата, където освен да се насладите на много красива природа, може да гледате кинопрожекции или да слушате музикални концерти. Може да видите и знака Hollywood в далечината.“

Не пропускайте специалното студио „Треска за Оскари: Блясъкът хвърля и сенки“ тази вечер, веднага след “The Floor” по NOVA. Проследете и церемонията по връчването на 98-ите награди „Оскар“ в нощта на 15-и срещу 16-и март на живо по KINO NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова