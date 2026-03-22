Международните инвеститори продължават да вярват, че криптокралицата, издирвана заради една от най-мащабните финансови измами в света, на стойност 4 милиарда долара, е жива и търсят всякаква информация за местонахождението й. Историята на Ружа Игнатова се превръща в сензация за световните медии и вдъхновение за книги и филми. Минисериалът „Взимай парите и бягай“, на немската телевизия ZDF, който зрителите на NOVA могат да гледат събота и неделя от 22:00 ч., е посветен на умелата манимулаторка и създаването на престъпната схема OneCoin.

45-годишната жена, която има българско и германско гражданство, е заподозряна, че е създала схема за измами от типа финансова пирамида за разпространението на OneCoin. Тя е в списъка на ФБР с 10-те най-издирвани престъпници в света, както и в списъка на най-издирваните лица от Европол. През юни 2024 г. правителството на САЩ обяви награда до 5 млн. долара за информация, която да доведе до ареста или осъдителна присъда за Ружа Игнатова.

На снимката е немска актриса Нилам Фарук от сериала „Взимай парите и бягай“

През 2017 г. в Атина Игнатова за последно е видяна да се качва на самолет. Оттогава до днес се превръща в легенда. Според версията на Франк Шнайдер, бивш ръководител на тайните служби на Люксембург, Игнатова се е върнала в България и последното ѝ съобщение гласяло: вкъщи съм, в безопасност. За тази хипотеза се опират също така на наблюдения върху семейството на Ружа, които не скърбят особено, а майката не показва признаци на тъга, че дъщеря ѝ е мъртва. Семейството е сплотено и са в близки взаимоотношения.

Според друга хипотеза на разследващия журналист Арон Хайман, криптокралицата е в Южна Африка. Кейптаун е типът град, а ЮАР е типът място, в което престъпници, фигури от организираната престъпност, международно издирвани лица и политици се укриват от властите.

В трета версия вярва разследващият журналист на Би Би Си Йордан Цалов, според когото Ружа Игнатова се укрива в Русия по подобие на Едуард Сноудън и много други. Тези хора живеят там от десетилетия и западният свят не може да достигне до тях.

Не пропускайте „Взимай парите и бягай“ събота и неделя от 22:00 ч. по NOVA.

Редактор: Райна Аврамова