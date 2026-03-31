Националният дворец на културата днес отбелязва своята 45 годишнина. В 19.00 ч. започва празничният галаконцерт „Симфония на времето“ на Софийската филхармония под диригентството на маестро Найден Тодоров и със специалното участие на Лили Иванова. Събитието ще бъде открито с официална церемония под патронажа на президента на Република България г-жа Илияна Йотова.

Отбелязването на годишнината ще продължи и през следващите дни на 1 и 2 април с изложби и филмови прожекции.

Националният дворец на културата през годините се превръща в място и символ на културния живот в България. В началото създаден като конгресен център, НДК постепенно се превръща в дом на изкуството, съчетавайки култура и най-различни международни събития под един покрив.

„Нещата, които правим в днешно време са многопластови, многоспектърни, но са в духа, който още от самото начало е в ДНК-то на Националния дворец на културата. Още от самото му създаване идеята е била да бъде народен дворец на културата и той носи много дълбоко послание и духовна мисия. Това е заложено в идеята и в самото проектиране на тази фантастична сграда, която няма аналог до ден днешен в нашата история“, сподели изпълнителният директор на НДК Андрияна Петкова.

Началото на празничната програма започва с откриването на изложбата „Боянската църква в зората на Ренесанса“. Освен, че пази традициите НДК гледа и напред с нови идеи за модернизация и дигитализация.

„След 10 години си пожелавам да имаме един пулсиращ, духовен и културен център, какъвто е НДК, но и модернизиран. Гостувайте ни, купувайте си билети, защото само така заедно можем да развиваме и поддържаме културните процеси живи“, призовава изпълнителният директор на НДК.

45 години по-късно Националният дворец на културата продължава да бъде място, където историята и съвремието се срещат, а културата остава в центъра на всичко.