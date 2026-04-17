В студиото на „Здравей, България“ гостуваха журналистите Николай Дойнов, Даниела Тренчева, Марина Цекова и Методи Владимиров, част от големия екип на "Новините" на NOVA, който ще реализира 17-часов ефир в деня на изборите.

„На всеки час залагаме емисии „Новини“, тъй като пред нас този път е огромно предизвикателството да информираме зрителите. Този път интересът и очакванията на хората са много големи, затова вложихме големи усилия, за да отговорим на тях. Силата на NOVA са най-добрите репортери и най-добрите водещи. Правим 4 различни студиа на различни локации. Залагаме на над 20 репортери в цялата страна и имаме кореспонденти в над 20 точки в чужбина. Във всички кампании на Новините казваме: „Всеки глас е сила, а всяко решение е посока“, заяви Методи Владимиров, изпълнителен продуцент на „Новини“.

„Началото ще е по-нестандартно, тъй като започваме в 6:50 ч. С екипа на „Събуди се“ подготвяме съдържание, което все още не сме виждали в ефира. Водещата няма да бъде сама, а с първия български дигитален образ, генериран от изкуствения интелект - Ахинора. Тя се представя за 24-годишно момиче от Варна. Аз ще я виждам и зрителите също. Вече се познаваме, тъй като сме били заедно на една сцена. Тя ще присъства в студиото, подготвя се в момента и ще задава въпроси. Представете си митрополит Антоний, който ще бъде един от гостите ни, който ще влезе в разговор с Ахинора. Тя не е създадена специално за нашето студио, а образът съществува и има за цел да популяризира българската история, култура, традиции. Ахинора е първият генериран с AI образ, който е говорил пред евродепутатите пред Европейския парламент. В „Събуди се“ ще имаме и едно изнесено студио, което нарекохме Z. То ще бъде водено от нашия репортер Юлиян Стоянов - представител именно на това поколение. То изигра ключова роля в големите протести, които свалиха това правителство и доведоха до тези избори. Юлиян ще представи гледната точка на това поколение, което не беше активно на предишните избори, а сега ще получи своя глас в телевизионния ефир и изборите“, разказва водещата на „Събуди се“ Марина Цекова.

„Аз влизам в ефир малко преди 13:00 ч. с най-големия естествен интелект на България. Знаем, че в този ден най-много се вълнуват политиците, но по-главните от политиците са хората, които ги избират. България разполага с прекрасни и талантливи хора във всички сфери. Това са хората, които ще покажем и те ще кажат защо решиха да гласуват. В аванс един от най-добрите кардиолози каза, че според него е добре да имаме професионални политици. От всеки един от тях ще чуем посланието към политиците – какво бъдеще очакват и какво очакват те да свършат в парламента“, обяви формата „Ти решаваш“ Даниела Тренчева, която ще бъде неговия водещ.

„Честно казано на мен много ми се пътуваше в този ден, но не за удоволствие, а по работа. Завиждам на тези, които тръгнаха – Христо Калоферов, Любо Огнянов, Юлия Наева и другите колеги, които са из страната. След като слушах социолозите, разбирам колко ще бъде интересно, но не само да края на вечерта, а до 1-2 дни след това“, сподели Николай Дойнов, който отново ще представи първите социологически резултати.

„В 15:00 ч. започва специалното изнесено студио „На фокус: Изборът на България“ с водещ Лора Крумова. Вечерното студио „Изборът на България: Решението си Ти“ стартира в 17:00 ч. с водещи Мира Иванов, Виктор Николаев, Николай Дойнов и Лора Инджова“, уточни Методи Владимиров.

„Посланието ни е да избираме и да гласуваме. Обръщаме се към всички този път да бетонираме изборния резултат поне с голяма активност. Нека се опитаме да бъдем част от решението“, обощиха водещите на "Здравей, България".

Редактор: Райна Аврамова