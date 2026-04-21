Връчиха годишните награди на Академията за мода „БГ модна икона 2026“, които отличават най-стилните и успешни българи. Сред наградените е Мариян Станков – Мон Дьо, който получи приза в категорията „ТВ водещ на годината“, който се връчва за първи път и е признание за силно присъствие, за уникален стил и влияние в българската журналистика.

Наградите „БГ модна икона 2026“ за първи път отличиха и постиженията в арт и лайфстайл журналистиката в България.

„Благодаря много на NOVA и на екипа на „Събуди се“. В нашата професия интересното рядко се аплодира, а още по-малко се награждава. Най-страшното за един телевизионен водещ не е да сбърка, по-страшното е да започне да звучи еднакво. И аз съм много щастлив че се опитвам да не звуча еднакво и благодаря, разбира се, на моята публика и на моите две момчета- Лъчезар Иванчев и Георги Георгиев, без които тези интервюта няма да са това което са“, сподели Мариян Станков – Мон Дьо.

