В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Йордан Колев от Попово.

Йордан излезе с кутия номер 14, но когато получи възможност за смяна на кутиите с първата оферта я замени с номер 22. Не бяха останали много кутии с големи суми, но това не спя Йордан да откаже офертите от 1300 €, 1000 € и 1500 €. Когато накрая му останаха две кутии с 1500 € и 5000 €, Банкерът даде оферта на Йордан от 2399 €. Той отново реши да рискува и отказа сигурната сума, а в своята кутия откри 1500 €. Йордан рискува до края и устоя на изкушенията на Банкера. Той си тръгва от „Сделка или не“ с печалба от 1500 € и много емоции от своето участие.

