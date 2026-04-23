-
„Пресечна точка”: За очакванията към новото управление и как Старият континент ще отговори на световните промени
-
Михаела Маринова: За сцената, съмненията и пътя към себе си
-
Остри сблъсъци между Златните и Платинените в Hell’s Kitchen
-
"Съдебен спор" заради кражба от пенсия
-
"Съдебен спор" заради кучета, напръскани със спрей
-
„На кафе“ с Тони Стораро, Алекс Раева и Ирина Флорин
Не пропускайте тази събота след централната емисия новини
Красиво, нормално, достатъчно – докъде стигат границите на новите стандарти за красота, наложени от социалните мрежи и от изкуствения интелект? И колко опасен може да бъде стремежът ни към съвършенство? Отговорите търсят дигиталният журналист Мари Харитова и операторът Николай Кънчев тази събота в „Темата на NOVA”.
Естетичните процедури в световен мащаб вече надхвърлят 38 милиона годишно, с ръст от над 40% за последните години, отчитат медици. В България обаче липсва единна статистика и регистър. Секторът включва стотици клиники и хиляди козметични студиа, но липсата на строга регулация сериозно завишава рисковете за пациентите. В същото време все повече и все по-млади момичета избират да променят външния си вид с радикални оперативни процедури.
Според лекари и психолози, зад промяната обикновено стои несигурност и постоянно сравнение с все по-недостижимите критерии за красиво в обществото и в дигиталната среда. Има ли изход? Монтажът на предстоящия епизод от документалната поредица е дело на Методи Андонов.
Гледайте „Красиви до болка“ в „Темата на NOVA“ на 25 април, събота, веднага след Новините на NOVA в 19:00 часа.
Последвайте ни