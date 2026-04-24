Снощи актрисите Рая Пеева и Красимира Демирева от Златните бяха елиминирани от Hell’s Kitchen, след като не се справиха добре с поставената от шеф Ангелов задача – да водят първата обединена вечерна резервация на звездните готвачи.

Пред камерата на „На кафе“ Красимира Демирева разказа повече за емоциите и преживяванията си в най-горещото кулинарно риалити. Как оценява съвместното участие с дъщеря ѝ Рая Пеева и какво е успяла да научи от Кухнята на Ада?

„Не ми беше трудно в Hell’s Kitchen, дъщеря ми Рая е моя опора, както и аз на нея. В нейно присъствие се чувствах много по-сигурна. Ако бях сама, щеше да е по-екстремно. За мен Hell’s Kitchen беше едно място, в което наистина разбрах, че имам проблеми с готвенето. Но това не ме притеснява особено, тъй като аз така или иначе не обичам да се застоявам твърде дълго в кухнята. Другото, което разбрах, е че съм отборен играч, когато отборът и аз сме на едни вибрации. При нас това е задължително, защото в театъра и в киното, ако няма отборна игра, си аут. Разбрах още, че аспержите не са моето нещо и че не искам да виждам ризото до края на живота си. Но имам предложение към шеф Ангелов – ако направи Hell’s Kitchen за детски пюренца и храни за бебета, да ме има предвид. Защото ми предстои най-хубавото събитие в живота – ще ставам баба. Вече цяла България знае за това и бих искала да се науча поне това да мога да приготвям добре“, споделя Красимира и признава, че не помни нищо от тези неща, но се чувства безкрайно щастлива.

Красимира признава, че има творчески планове – две постановки, едната, която предстои с голяма премиера в новия сезон. Другата вече се играе. „В „Жив. Мъртъв… Плащаш!“, в която имам удоволствието да си партнирам с Джуджи. Другото представление се казва: „Ако аз, ако ти…“. В него си партнираме с невероятния Симеон Владов. Текстът е написан от Орлин Дяков, който е и режисьор и мои състудент, и приятел. Работата върви чудесно. Аз обичам да живея и се радвам на живота. Нека го живеем с удоволствие и радост, защото животът е подарък, а на подаръците какво – трябва да им се радваме!“

Красимира споделя, че в Hell’s Kitchen е срещнала изключителни хора от нейния отбор, част от които вече са нейни приятели. „Шеф Ангелов е изключително симпатичен и имахме прекрасен диалог. Харесвам го като човек.“

Трябва ли според Красимира човек да внимава къде какво говори, случвало ли ѝ се да избухне за нещо на улицата, как са се справили в предаването с дъщеря ѝ Рая и как приема отпадането им от кулинарната надпревара, гледайте във видеото.

