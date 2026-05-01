Тази събота предстои разговор с Михаил Лещарски, който е в затвора с доживотна присъда, но защо променя версиите си?
Нов разговор с Михаил Лещарски – с доживотна присъда без право на замяна за едно убийство, но подозиран за много повече.
В два епизода през 2020 г. излъчихме специалния проект, реализиран съвместно с криминалния психолог Тодор Тодоров, който влезе в затвора и разговаря с Лещарски. Пред него той призна за още няколко убийства. Версията му сега е, че е напълно невинен. Но Лещарски има услужлива памет и още по-услужлив и пъргав ум. Защо променя твърденията си и защо сега? Защо отрича собствените си думи, заснети с няколко камери и… говори за пари?
Гледайте епизода на "Ничия земя" тази събота от 18.00 ч. по NOVA.
