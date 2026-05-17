-
Кой ще е първият шампион в световния феномен The Floor?
-
Славена Вътова от Hell’s Kitchen: Един месец не издаваха акт за раждане на детето ми, защото не знаеха дали ще оживее! (ВИДЕО)
-
"Събуди се" с Васил Терзиев, Нобеловия лауреат Дан Шехтман и оперната прима Соня Йончева
-
Кой печели над 100 000 евро в надпреварата „Борба до ключ: Home2U срещу INclusive“?
-
"Съдебен спор" заради ограничение на баща да вижда детето си
-
В "На Фокус с Лора Крумова" на 17 май очаквайте
Новото телевизионно шоу Smart Face стартира на 21 май по NOVA
С водещия на Smart Face Николаос Цитиридис специално за „Събуди се“ ни среща репортерът на NOVA Ивомира Пехливанова.
„Предаването все още не е започнало, но хората се чудят от къде ще дойдат тези 10 хиляди евро. Аз ще задавам въпроси по улиците, но за да ги спечелиш тези пари, не трябва да ми отговаряш ти, а да потърсиш други случайни хора, които да отговарят на въпроса. Това е най-важната част от шоуто Smart Face. Не са необходими познания, а трябва да имаш добра преценка. Смятам, че Smart Face е подходящо предаване за нашите географски ширини, защото при нас всеки сам си преценя. Като погледнеш някого да вожеш да прецениш, че той много е чел“, разкрива повече за риалитито Николаос.
Николаос Цитиридис: водещият, който ще провокира минувачите в шоуто Smart Face
Водещият разказва, че ще е по улиците, носещ голяма табела, на която пише „Раздавам пари“. В помощ му е и телевизионния опит и хората го разпознават. Ако беше някой случаен или нов водещ, минувачите може би са щели да бягат и да не го приемат сериозно. Водещият е придружен от голям екип от оператори, звукови инженери, редактор и режисьори. Повечето ги бъркат с предаването „Съдебен спор“.
Как можеш да спечелиш 10 хиляди евро?
„Отговаряш общо на десет въпроса, които могат да ти донесат 10 хиляди евро. Този сезон снимахме във Варна, Бургас, Стара Загора, Благоевград, София и Пловдив. Всеки град си има своите особености, както и луди или нормални хора в центровете си. Истината е, че интелигентните хора не са на улиците. Всеки град е жив по свой собствен начин и всеки епизод е като представление и визитна картичка на града. Това ще е едно от интересните неща за гледане, както и случайните, непознати хора, с които се срещам“, допълва водещият.
Варна за Цитиридис е много специален град, защото от него е приятелката му Боряна Братоева. Затова водещият много иска да даде голямата сума пари точно в морската ни столица.
„Телевизията ми носи удоволствие. Важно е за мен да се показвам, за да могат хората да ме следват в стендъп представленията ми, а и по-важното – това предаване е много по-специално и интересно от всичко, което ми се е предлагало до момента. В него имаме импровизации, случайни, непознати хора и много интересни въпроси. Импровизацията е нещото, което ме спечели в Smart Face", категоричен е Николаос Цитиридис.
Следете всичко за Smart Face във Facebook страницата, официалните профили на предаването в Instagram и TikTok, както и сайта на NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни