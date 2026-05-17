-
Форумът на „Ох, на мама“ отвори врати в НДК и посрещна родители и бременни
-
Първа самостоятелна изложба на Теодора Николова в галерия Vivacom Art Hall Oborishte 5
-
Стартира деветото издание на конкурса MOST за оригинални творби
-
Клубът по финансова грамотност MoneyMinds организира форум „Образование и умения на бъдещето“
-
Второ издание на фестивала EX MACHINA, който се завръща в Пловдив с древни сцени и нови лица
-
София Стойчева: „Неравноделната душа“ не е филм за фолклора, а за човека намерил себе си в него
Джейн Керкова, която спечели стипендията NOVA EMBA Scholarship и създаде платформа срещу разхищението на храна, завърши образованието си в АУБ
Американският университет в България дипломира 32-ия си випуск на тържествена церемония. 240 бакалаври от 20 държави получиха както американска, така и българска диплома. Сред студентите е и Джейн Керкова, която спечели стипендията NOVA EMBA Scholarship, която е съвместна инициатива на Американския университет и Нова Броудкастинг Груп. Джейн е създател на платформа срещу разхищението на хранителни продукти.
„В момента се разширяваме в насока да привличаме повече супермаркети. Миналата година се включи най-голямата верига супермаркети в България. Постепенно се разширихме от София, към Пловдив, а сега сме и във Варна. Работим и върху дарения на храна, за да достигне тя до хора, които имат най-голяма нужда, но нямат възможност да си я закупят, дори с намалението. За мен е голяма чест да съм единственият селектиран победител, защото кандидатствах за нея и я спечелих в правилния момент“, заяви след церемонията по дипломиране Джейн Керкова.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни