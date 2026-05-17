Американският университет в България дипломира 32-ия си випуск на тържествена церемония. 240 бакалаври от 20 държави получиха както американска, така и българска диплома. Сред студентите е и Джейн Керкова, която спечели стипендията NOVA EMBA Scholarship, която е съвместна инициатива на Американския университет и Нова Броудкастинг Груп. Джейн е създател на платформа срещу разхищението на хранителни продукти.

„В момента се разширяваме в насока да привличаме повече супермаркети. Миналата година се включи най-голямата верига супермаркети в България. Постепенно се разширихме от София, към Пловдив, а сега сме и във Варна. Работим и върху дарения на храна, за да достигне тя до хора, които имат най-голяма нужда, но нямат възможност да си я закупят, дори с намалението. За мен е голяма чест да съм единственият селектиран победител, защото кандидатствах за нея и я спечелих в правилния момент“, заяви след церемонията по дипломиране Джейн Керкова.

Редактор: Райна Аврамова