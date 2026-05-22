Холивудските звезди Дженифър Анистън и Адам Сандлър ще покажат колко странни могат да бъдат съвременните връзки в търсене на истинската любов в романтичната комедия “Жена назаем” тази неделя от 20.00 ч. по NOVA. Това е шестата съвместна лента на Сандлър и режисьора Денис Дюган, с когото са създали хитове като “Баща мечта”, “Щастливият Гилмор” и “Обявявам ви за законни Чък и Лари”. В “Жена назаем” двамата отново провокират размисъл по теми като порастването и отношенията в съвременното общество, а Адам Сандлър привлича в проекта своята приятелка Дженифър Анистън за първото им екранно партньорство след 20-годишно познанство в реалния живот.

Адам Сандлър влиза в ролята на д-р Патрик Макабий -пластичен хирург, който не иска да се обвърже сериозно. Приятелката му Бевърли (Бруклин Декър) е много по-млада от него, а той я лъже, че има бивша съпруга с деца, за да предотврати по-сериозна връзка между тях. Когато младата Бевърли се усъмнява в искреността му и заплашва да го напусне, Патрик е длъжен да намери изход и моли своя офис администратор Катрин Палмър (Дженифър Анистън), да се преструва заедно с децата си, че наистина е негова съпруга.

