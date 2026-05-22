Един от най-популярните герои от комиксите на MARVEL превзема телевизионния ефир с номинирания за две награди “Оскар” фантастичен екшън “Спайдърмен” тази неделя от 22.20 ч. по NOVA. Идеята за екранизацията на завладяващата приказна история отдавна занимава Холивуд, но едва през 2002 година е сформиран правилният екип за нейната реализация. На директорския стол сяда върлият почитател на комикса Сам Райми, който се е доказал в жанра със заглавия като “Даркман” и “Злите мъртви”. Главната роля е поверена на Тоби Магуайър, а актьорското съзвездие е попълнено от Уилям Дефо и Кирстен Дънст.

Тоби Магуайър се превъплъщава в студента Питър Паркър, който се сдобива със свръхчовешка сила и способността да прилепва към всякаква повърхност, след като е ухапан от генетично модифициран паяк. Така на бял свят се появява супергероя Спайдърмен. Бизнесменът мегаломан Норман Осборн също преживява метаморфоза. Експериментална формула увеличава интелигентността му, но и го подлудява. Сега той е Зеленият Дух - най-големият враг на Спайдърмен, който ще принуди младия Питър Паркър да спази клетвата си да се бори с престъпността и да помага на невинните.

